Talih kuşu İzmir'e kondu! Büyük ikramiye İzmir'in hangi ilçesine çıktı?

Binlerce kişi 'büyük ikramiye nereye çıktı?' sorusuna yanıt aradı. Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişindeki 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan biletlerden birinin İzmir'den alındığı öğrenilirken, ikramiyenin kime çıktığı ise kentte merak konusu oldu

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'dan alınan biletlerle 4 kişinin 20'şer milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde İzmir'e çıkan biletin hangi ilçeden ve kime çıktığı merak konusu oldu.

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BÜYÜK İKRAMİYEYE NELER ALINIR?

Milli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor. Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.

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