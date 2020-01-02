Annesi dogumda ölen Azra bebek yardım bekliyor

İzmir'de annesi doğumda ölen, babasının da sahip çıkmadığı 9 aylık Azra bebek anneannesi ve dedesiyle birlikte 6 kişinin tek odada kaldığı rutubetli bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Anneanne Nesile Gürbüz, "Evimiz çok rutubetli ve Azra bu evde sık sık hastalanıyor. Bir odada 6 kişi yaşamaya çalışıyoruz. Kendim için istemiyorum. Azra bana kızımın emaneti. Büyük oğlumun sedef hastalığı var. Eve o bakıyor, ailemizi tek geçindiren o ama 2 aydır işsiz. 400 lira kira ödüyoruz. Ne olur oğluma bir iş, bize rutubetsiz bir ev imkanı sağlasınlar.' dedi.