Bornova’da 37 araç ve iş makinesi daha alındı

Bornova Belediyesi, hizmet filosuna 37 yeni araç ve iş makinesi daha kattı. Ekim ayında satın alınanlarla birlikte Bornova Belediyesi'nin öz varlığı olan araç ve iş makinesi sayısı 105'e çıktı. Son satın alınan araçlar ile birlikte 10 yıl için yapılacak toplam tasarrufun rakamsal değerinin 350 milyon TL'yi bulacağını vurgulayan Başkan İduğ, "Önemli olan edilen tasarruf sonrası bütçemizde tuttuğumuz kaynağın halkımızın talepleri ve öncelikli ihtiyaçları için kullanılması. Satın alma modeli ile edilen tasarruf özellikle 2021 yılından itibaren yatırımlara dönüşücek. Bu net bir şekilde göreceğiz" dedi.