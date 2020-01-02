İzmir Terziler Odası vefa örneği sergiledi

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO), İŞKUR ile on yıla yakın sürdürdüğü Girişimcilik Kursları'nı, sistemin değişmesi nedeniyle yeni yılda oda eğitim merkezinde düzenleyemeyecek. Yıllardır işbirliği yaptığı kurumların temsilcilerini unutmayan oda yöneticileri, eğitim sınıfında kursiyerlerle birlikte İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, İŞKUR Konak İlçe Müdürü İbrahim Ay ile KOSGEB eğitmeni İlhan Başar'a plaket verdi. Ahde vefanın güzel bir örneğini sergileyen oda yöneticilerini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da yalnız bırakmadı.



6 BİNDEN FAZLA MEZUN

İŞKUR ve KOSGEB ile işbirliği altında10 yıldan beri girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini belirten Oda Başkanı Muharrem Karakuş, "İTKO eğitim tesislerimizde 2010 yılından bu yana 6 binin üzerinde kişiyi mezun ettik. Sadece 2019 yılında 600 kişi mezun oldu ve 150 arkadaşımız kendi işyerlerini açarak istihdam yaratmaya başladılar. Yaptığımız eğitim çalışmaları ulvi bir iş. İnsanlara yeni iş imkanları yaratmak, ekonomiye katma değer sağlamak, hem kentimizin hem ülkemizin kalkınmasına destek vermek bize büyük mutluluk ve onur veriyor. Artık sistem değişiyor. Girişimcilik kurslarına katılmak isteyenler 2020 yılından itibaren internet ortamından bireysel başvuruda bulunacaklar. Ancak oda yönetimi olarak eğitim çalışmalarımızda bizlere destek olan kurum temsilcileri ile bundan sonra da gönül birliği içinde çalışacağız" diye konuştu.



YENİ İSTİHDAM YARATIN

İTKO yöneticilerinin esnaf sanatkarların içinde yaşattığı vefa duygusuna güzel bir örnek verdiklerini kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, İTKO'nun diğer kurumlara da yol gösteren eğitim çalışmaları ile İzmir'e önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Törende bulunan kursiyerlere de seslenen Mutlu, "İleride işyeri sahibi olacak, yanınızda insan çalıştıracaksınız. Buradan alacağınız belgeler duvarda asılı kalmasın. İstihdam yaratın, inovasyona önem verin, yeni modeller planlayın, üretin, girişimciliğin hakkını verin. Kurslarda edindiğiniz bilgiyi, beceriyi sektörünüze ve kentimize yararlı olacak şekilde sunun" dedi. İzmir'de uzun yıllar görev yaptığını hatırlatan İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak da şunları söyledi: "İlk günden beri çalışmalarımda İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun büyük desteğini ve katkısını gördüm. İTKO kurumsal bir oda. Her geçen gün ve ay eğitimlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak bugünlere geldiler. Türkiye'nin yeni girişimcilere ihtiyacı var. Sizlerin de kursların ardından istihdam yaratarak İŞKUR'un yükünü paylaşacağınıza, ulvi davamıza katkı koyacağınıza inanıyorum." İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Sezai Apaydın ile İzmir Tuhafiye ve Manifatura Odası Başkanı Kemal Ateş'in de katıldığı törenin ardından protokol üyeleri ve kursiyerler hep birlikte özel hazırlanan pastayı kestiler.