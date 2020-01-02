Yeni yıl kutlaması kana bulandı

İzmir'in yaka ilçesinde bir evde yılbaşı kutlaması sırasında meydana gelen bıçaklı kavgada, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev öldü. 2020'nin henüz ilk dakikalarında, Cumhuriyet mahallesi 6653 sokaktaki evde yeni yılı kutlamak için buluşan grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Uktam Reyimbayev bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Reyimbayev, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü, Uktam Reyimbayev'in kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için cenazesinin adli tıp kurumuna gönderildiği öğrenildi.



FATİH ŞENDİL