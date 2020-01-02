  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Yeni yıl kutlaması kana bulandı

Yeni yıl kutlaması kana bulandı

Yeni yıl kutlaması kana bulandı
Giriş Tarihi: 2.1.2020

İzmir'in yaka ilçesinde bir evde yılbaşı kutlaması sırasında meydana gelen bıçaklı kavgada, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev öldü. 2020'nin henüz ilk dakikalarında, Cumhuriyet mahallesi 6653 sokaktaki evde yeni yılı kutlamak için buluşan grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Uktam Reyimbayev bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Reyimbayev, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü, Uktam Reyimbayev'in kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için cenazesinin adli tıp kurumuna gönderildiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni yıl kutlaması kana bulandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN