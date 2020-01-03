2020’de ekonomiye daha çok odaklanılmalı

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Yeni yılda perakende sektörüne yönelik hazırlanan taslağın yasalaşması ile e-ticarete uyum konusunda esnaf sanatkara kolaylıklar sağlayacak program ve teşviklerin hayata geçmesini bekliyoruz” dedi

2019 yılında iç ve dış etkenler nedeniyle Türk ekonomisinin olağan akışını sürdüremediğine dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Her şeye rağmen 2019'un son döneminde görülen ekonomik toparlanma piyasalara moral aşılamış, önümüze umutla ve güvenle bakmamızı sağlamıştır. Esnaf kesiminin yeni yılda ülke yöneticilerinden önemli beklentileri bulunmaktadır. Perakende sektörüne yönelik hazırlanan taslağın bir an önce yasalaşması ile çağın gerçeği olan e-ticarete uyum konusunda esnaf sanatkarlara kolaylıklar sağlayacak programların, teşviklerin hayata geçirilmesi öncelikli beklentilerimiz arasındadır" dedi. Mutlu, "Küresel sistemde yaşanan ekonomik sıkıntıların 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyoruz. Sıkıntıların büyüyüp büyümeyeceği ABD Başkanlık Seçimleri, Ortadoğu'daki gelişmeler gibi dış etkenlere bağlı olacaktır. Ticaret savaşlarının gelecek yılda da gündemde kalması muhtemeldir. Şartlar böyle geliştiği takdirde, ihracat ve ticaret yapmak da doğal olarak daha güç olacaktır. Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kuruluşlar, 2020 yılı için Türk ekonomisinin büyüme oranını yukarı yönlü revize ederek yüzde 3 olarak tahmin etmektedirler. Fakat ekonomi uzmanlarının ifade ettiği üzere, ekonomimizin dengede kalabilmesi için en az yüzde 5 oranında büyüme gerekmektedir ki, hükümetimiz de zaten yüzde 5 oranında büyümeyi hedeflemektedir" diye konuştu.



EKONOMİYE AĞIRLIK

Türkiye'nin ekonomik önlemlere ağırlık vermesi gerektiğini kaydeden İESOB Başkanı Mutlu, "Seçimsiz bir dönemin avantajları kullanılarak yeni yılda ekonomiye daha fazla odaklanılmalıdır. Ülke gündeminde siyasi tartışmalar yerine ekonomi söylemleri yer tutmalıdır. Bütçe ve mali disiplin kararlılıkla sürdürülmeli, ülke kaynakları daha verimli şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca bir tehdit haline gelen genç işsizliği azaltmak, beyin göçünü önlemek ve genç beyinlerin ülkemize katkı koymasına olanak vermek için yeni istihdam olanaklarının planlanması önem arz etmektedir" dedi.



ÇAĞIN GEREKLERİ

Mesleki eğitimin işgücü piyasasının ve çağın istediği becerileri kazandıracak şekilde dizayn edilmesini isteyen Mutlu, "Gençler talep edilen mesleklere yönelik olarak eğitilmelidir. Aksi takdirde bir yandan işsizlik artarken diğer yandan işgücü piyasasında daralma yaşanacak, toplumda satın alma gücü düşecektir. Böyle bir ekonomik tablo, ülkede yatırım ve tüketim kararlarının ertelenmesine de neden olabilecektir. Dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi için ortaya çıkan yeni meslek alanlarına yönelik kurs ve programlar düzenlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede esnaf kesiminin çağın gereği olan e-ticarete uyumu konusunda devlet teşvik ve destek mekanizmaları işletilmelidir. KOBİ'ler istihdamın yüzde 73'ünü, katma değerin yüzde 50.6'sını, toplam ihracatının yüzde 56.2'sini ve yatırımların yüzde 58.3'ünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeni yılda KOBİ'lere özel istihdam arttırıcı politikaların devreye sokulması önemlidir. Ayrıca TL tasarrufu korumaya yönelik para politikasının benimsenmesi, kamu harcamalarının azaltılması ve reel sektöre yönelik yasal düzenlemelerin yapılması öncelikli konulardır" diye konuştu.