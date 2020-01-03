İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Yiğitler Mahallesi baraj inşaatında kullanılan 200 bin TL değerindeki iş makinesi, iddiaya ğöre vinçle çalındı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri A.Ö.'yü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. tutuklandı.
İş makinesi çalan hırsız yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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