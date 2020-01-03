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İş makinesi çalan hırsız yakalandı

İş makinesi çalan hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 3.1.2020

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Yiğitler Mahallesi baraj inşaatında kullanılan 200 bin TL değerindeki iş makinesi, iddiaya ğöre vinçle çalındı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri A.Ö.'yü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. tutuklandı.

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