İzmir'de akılalmaz olay! Onlarca milyonluk miras beklerken büyük şok yaşadı

İzmir'de, yaklaşık 40 yıl annesiyle hukuk mücadelesi veren Recep Nişancı (54), emlak zengini iş insanı Turgay Nişancı'ya karşı açtığı babalık davasını kazandı. Yasal varis olan Recep Nişancı, babasının kendisine miras bırakmadığını öğrenince vasiyetnamenin iptali için bir dava daha açtı. Hukuk mücadelesi devam eden Recep Nişancı bu sırada gelen 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatıyla şok yaşadı.

Seferihisar'ın eski belediye başkanı Hamit Nişancı'nın arazi zengini olan babası Turgay Nişancı, 1964 yılında bekarken, o tarihte 17 yaşında olan M.S. adlı genç kız ile iddiaya göre, ilişkiye girdi. M.S., ticaret ve çiftçilikle uğraşan Turgay Nişancı ile 'evlenme vaadiyle' ilişkiye girdiğini, bu ilişkiden de hamile kaldığını belirterek, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ancak savcılık Nişancı hakkındaki şikayetin, 6 aylık yasal süre içinde yapılmadığını belirtip, başvuruyu reddetti.

Bunun üzerine M.S. doğurduğu erkek bebeğin adını 'Yüksel' koyup, kendi nüfusuna kaydettirdi. M.S., bebeğinin nüfus kaydındaki baba hanesine isim yazdırmak için 6 Ağustos 1965'te yeniden Turgay Nişancı'ya karşı babalık davası açtı ve 150 TL nafaka talep etti. O dönemde DNA testi henüz bulunmadığı için dava kapsamında 'Yüksel' bebekten alınan kan örneği ve Turgay Nişancı'dan alınan kan örneği Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Verilen raporda da 'Yüksel' bebeğin babasının Turgay Nişancı olabileceği bildirildi. Ancak tanık ve başka delil bulunamadığı gerekçesiyle Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.

İş insanı Turgay Nişancı'nın, çocuğunun babası olduğunu ispatlamaya çalışan M.S., bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı, 20 Kasım 1965'te onadı.