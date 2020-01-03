Kanser yenildi nikah kıyıldı

Evlilik hazırlıkları sırasında damat adayının kanser olduğunu öğrenen İzmirli çift, bu zorlu sınavı güçlü sevgileri sayesinde yendi. Kanserin yanı sıra kapora parasını vermeyen düğün salonu işletmecisi ile de hukuk savaşı veren Mert-Melis Uzgören, çifte mutluluk yaşadı

İzmir'de iki yıl önce evlilik hazırlığı yapan Mert Uzgören (28) ile nişanlısı Melis İltaş (28) için evlilik öncesi yapılan rutin testlerin sonucu adeta yıkım oldu. Düğün için tarih belirleyen, hatta Narlıdere'de bir düğün salonu ile anlaşarak 10 bin lira ödeme yapan çiftin dünyası kanser haberi ile yıkıldı. Damat adayı lenfoma kanseriydi ve durumu kritik olduğu için acilen ciddi bir tedavi sürecine başlanması gerekiyordu. Doktorları bu süreçte evlenmesinin de sakıncalı olduğunu söylemişti. Büyük hayaller içinde mutluluğa ilk imzayı atacak olan çift, düğünü erteleyip tedavi için hazırlıklara başladı. Bu arada düğün salonuna verdikleri 10 bin lirayı geri istedi. İşletmecilere de düğünü sağlık sorunları nedeniyle iptal etmek sorunda kaldıklarını ve o paraya tedavi masrafları için ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ancak işletme sahipleri sözleşme imzaladıklarını ve düğün iptal olduğu için kaporanın yandığını belirterek parayı vermedi.

"EMSAL TEŞKİL EDECEK"

Hastalık ve düğün iptali nedeniyle art arda büyük üzüntü yaşayan çift, Avukat Ömer Ayebe'nin kapısını çaldı. Ayebe, düğün salonuna verilen 10 bin lira kaparoyu mahkeme kararı ile geri aldı. İki yılı aşkın süredir devam eden davanın, birçok kaparo davası için de emsal teşkil edebileceğini belirten Ayebe, "Aslında bu paranın işletme tarafından dava süreci başlamadan geri verilmesi daha insani ve etik olurdu" dedi. Öte yandan hem kanserle hem de düğün salonu işletmesi ile girdiği savaştan galip çıkan damat Mert Uzgören, çok sevdiği nişanlısı ile şahane bir törenle evlendi.

"İMZAMIZI MUTLULUĞA ATTIK"

Mutlu sona ulaştıklarını ve hayatında her şeyin normale döndüğünü belirten Mert Uzgören "Biz hastalıkta ve sağlıkta ayrılmaz bir çift olarak, bütün zorlukların üstesinden gelerek mutluluğa imzamızı attık. İşletmenin bu kadar süre bekletmeden aldığı kaporayı geri vermesini beklerdim. Ancak vermediler, avukatımız Ömer Ayebe'ye sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL