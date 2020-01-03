  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Torbalı canisi ‘beni öldürün’ diye yalvardı

Torbalı canisi ‘beni öldürün’ diye yalvardı

Torbalı canisi ‘beni öldürün’ diye yalvardı
Giriş Tarihi: 3.1.2020

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’i öldüren Enver Yıldız’ın, polisteki ifadesinde “Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi cezaevinde öldüreceğim” dediği öğrenildi.

Sinir krizi geçiren katil zanlısı, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu savundu. Yıldız, "Diyarbakır'dan İzmir'in Buca ilçesine geldim. Buradan Gaziemir'e, sonra da Torbalıya ulaştım. Yanımda para kalmamıştı, cinayetleri para için işledim" dediği ifade edildi.

POLİSİ DE VURMUŞTU
Çifte cinayet, geçtiğimiz pazar akşamı Torbalı'da işlenmiş, katil Enver Yıldız yüzünde kar maskesi ile evinin kapısını çaldı evinde vurduktan sonra eşinden 500 TL alıp kaçmıştı. Yıldız daha sonra 500 metre mesafede aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelmiş, üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'i silah zoru ile evine götürmüş, burada direnen eşi Hatice Gülcemal'i başından vurduktan sonra, Gülcemal'i ATM'ye götürerek 1500 TL çektirip kayıplara karışmıştı. Kaldığı otelde çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı da başından vurarak ağır yaralayan Yıldız, sırtından vurularak yakalanmıştı.

ÖMER DUR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Torbalı canisi ‘beni öldürün’ diye yalvardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN