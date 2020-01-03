Torbalı canisi ‘beni öldürün’ diye yalvardı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’i öldüren Enver Yıldız’ın, polisteki ifadesinde “Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi cezaevinde öldüreceğim” dediği öğrenildi.

Sinir krizi geçiren katil zanlısı, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu savundu. Yıldız, "Diyarbakır'dan İzmir'in Buca ilçesine geldim. Buradan Gaziemir'e, sonra da Torbalıya ulaştım. Yanımda para kalmamıştı, cinayetleri para için işledim" dediği ifade edildi.

POLİSİ DE VURMUŞTU

Çifte cinayet, geçtiğimiz pazar akşamı Torbalı'da işlenmiş, katil Enver Yıldız yüzünde kar maskesi ile evinin kapısını çaldı evinde vurduktan sonra eşinden 500 TL alıp kaçmıştı. Yıldız daha sonra 500 metre mesafede aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelmiş, üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'i silah zoru ile evine götürmüş, burada direnen eşi Hatice Gülcemal'i başından vurduktan sonra, Gülcemal'i ATM'ye götürerek 1500 TL çektirip kayıplara karışmıştı. Kaldığı otelde çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı da başından vurarak ağır yaralayan Yıldız, sırtından vurularak yakalanmıştı.

ÖMER DUR