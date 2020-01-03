Uyuşturucu çatışması 2 masum cana mal oldu

İzmir Konak’ta, uyuşturucu hesaplaşmasından iki grup arasında çatışma başladı. Bir grubun pusu kurduğu otomobile açtıkları ateş sonucu, tesadüfen oradan geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara ile başka bir aracın sürücüsü Lokman Çakır öldü.

İzmir Konak'taki Susuzdede Parkı'nda başlayıp İnönü caddesinde son bulan silahlı çatışmada yoldan geçen iki kişi canından oldu. Yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi. Saldıraya uğrayan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden kaçmayı başarırken, tesadüfen oradan geçen bir otomobili kullanan Lokman Çakır (40) ile Kırçiçeği Pide'nin motorlu kuryesi Sadullah Serkan Kara (33) kurşunların isabet etmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

SUSUZDEDE'DE BAŞLADI

Polis, sokak ortasında ateş açan saldırganlardan 9 kişiyi silahlarıyla birlikte gözaltına aldı. Zanlıların çatışma nedenlerinin uyuşturucu hesaplaşması olduğu ileri sürüldü. İzmir önceki akşam saat 23.00'te film senaryolarını aratmayacak bir silahlı saldırıya sahne oldu. Konak Susuzdede Parkı'nda başlayıp Karabağlar İnönü Caddesi'nde biten olayda, kimlikleri belirlenemeyen bir grup, önce parkta silahlı çatışmaya girdi, ardından yaşanan kovalamaca sonrası cadde üzerinde pusu kuran saldırganlar, beyaz otomobille kaçmaya çalışan kişileri beklemeye başladı. Yaklaşan aracı gören saldırganlar, tabancalarını art arda ateşledi. Otomobilin sürücüsü hızını artırarak olay yerinden kaçtı. Ancak caddeden geçen Göztepe Kırçeği Restoran'ın motorlu kuryesi Sadullah Serkan Kara ile başka bir aracın sürücüsü Lokman Çakır, olayla hiç ilgileri yokken kurşunların hedefi olarak ağır yaralandılar.

İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü

KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine gelen 112 ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır ve Kara tüm çabalara rağmen kurtarılamadılar, cenazeleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYITLAR İNCELENDİ

Kanlı pusu bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren grup ile olay yerinden kaçan aracın sürücüsünün kimliklerini belirlemek için soruşturma başlattı. İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Konak ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece geç saatlerde yapılan ilk incelemelerin ardından çifte cinayetle ilgili 9 kişi silahlarıyla birlikte gözaltına alındı. İlk ifadelere göre çatışmanın iki grup arasındaki uyuşturucu satışı ve parası yüzünden kaynaklandığı ileri sürüldü. Öldürülen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara ile Buca Hali'nde görevli Lokman Çakır, Eskiizmir ve Günaltay mahallelerinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

FATİH ŞENDİL