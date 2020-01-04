Evlilik hayali kurarken 95 bin lirasından oldu

zmir’de yaşayan Derya Çiftçi, evlenme niyetiyle komşusunun tanıştırdığı Haşim Y. tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Derya Çiftçi (52), 8 yıl önce eşini kaybetti. Çiftçi, 2 yıldır komşusu olan Demet Y'nin kayınbiraderi Haşim Y. (40) ile geçen Eylül ayında evlenme niyetiyle tanıştırıldı. Tanıştıktan 25 gün sonra Haşim Y, iddiaya göre Muş'taki tarlasını satmak için tapu işlemlerini halletmek amacıyla Derya Çiftçi'den 15 bin TL göndermesini istedi. Komşusu Demet Y'nin 'Haşim çok güvenilir, çok iyi bir insandır. Nasıl olsa evleneceksiniz. Sen parayı gönder. O sana misliyle ödeme yapar' demesinin ardından Çiftçi, ilk olarak 15 bin TL, ardından kredi çekip 25 bin TL daha gönderdi. Çiftçi, bunun yanı sıra çeşitli zamanlarda 25 bin TL'ye yakın para gönderdi.

'PARAMI İSTİYORUM'

Bir süre önce Çiftçi'nin parayı geri istemesi üzerine Haşim Y, kadının telefon numarasını engelledi. Derya Çiftçi, evlenme vaadinde bulunup dolandırdığı iddiasıyla Haşim Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Haşim Y'nin başka kişileri de dolandırdığını iddia eden Çiftçi, "Haşim'in benim gibi dolandırdığı kişiler varsa onlar da ortaya çıksın. Ben onu deşifre ettim onlar da etsin. Bir daha kimseyi bu şekilde dolandırmasınlar. Evlenme vaadinde bulunan kişi en yakını olsa bile hiç kimse kanmasın. Demet ve Haşim'e sesleniyorum. Siz benim yetim oğluma acımadınız. Ben size ne yaptım, ben paramı istiyorum" dedi.