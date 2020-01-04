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Torbalı'daki iki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir Torbalı'daki iki cinayetin zanlısı tutuklandı

04.01.2020, 09:11

Torbalı'da iki kişiyi öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlı (30) ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra düzenlenen operasyon sonucu yakalanan zanlı Enver Yıldız'ın, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Enver Yıldız ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Torbalı Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisi silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmıştı.

AA

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