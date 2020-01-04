İzmir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre İzmir'in Urla ilçesinde saat 01:11'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 21.31 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.