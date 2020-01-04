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'de ! , Kandilli son depremler...

İzmir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

05.01.2020, 01:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020,01:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre 'in Urla ilçesinde saat 01:11'de 4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin yerin 21.31 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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