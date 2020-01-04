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'de feci ! 'ta iki araç çarpıştı: 5 ağır yaralı

İzmir'de feci kaza! Konak'ta iki araç çarpıştı: 5 ağır yaralı

04.01.2020, 09:19

'in ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi.

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