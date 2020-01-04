Miras beklerken borçlu çıktı

Recep Nişancı, emlak zengini iş insanı Turgay Nişancı'ya karşı açtığı babalık davasını kazandı. Hukuk mücadelesi devam eden Recep Nişancı miras beklerken 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatı ile şok yaşadı.

İzmir'de yaklaşık 40 yıl annesiyle hukuk mücadelesi veren Recep Nişancı (54), emlak zengini iş insanı Turgay Nişancı'ya karşı açtığı babalık davasını kazandı. Yasal varis olan Recep Nişancı, babasının kendisine miras bırakmadığını öğrenince vasiyetnamenin iptali için bir dava daha açtı. Hukuk mücadelesi devam eden Recep Nişancı bu sırada gelen 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatıyla şok yaşadı. Recep Nişancı, Turgay Nişancı'nın diğer çocuklarının kurduğu şirket üzerinden bankadan kredi çekildiğini, bu krediler için de Turgay Nişancı'ya ait bazı arazilerin ipotek edildiğini, yasal varis olması nedeniyle söz konusu borcu ödemekle yükümlü tutulduğunu öğrendi.

AİLECEK ÇOK ÜZÜLDÜK

Recep Nişancı, "Hakkımı ararken 1 milyon 600 bin liralık borçla karşılaştım. Banka haciz kararı alsa evim, işim her şey elimden gidecek. Bu borcun yapılmasında hiçbir katkım olmadığı gibi, hakkım olan mirası da alamadım. Çünkü babamın diğer çocukları bana hakkım olanı vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yaşımdan sonra bu kadar borçla karşılaştığım için ailecek hepimiz çok üzüldük" dedi.

KEMİKLERİ SIZLIYOR

Nişancı, kendisine mirastan hiçbir pay bırakılmamasına itiraz ettiğini ve dava açtıklarını belirterek, rek, "Babama ait 12 arazi elden çıkarılmış. Kalan diğer arazilere de tedbir kararı aldırdık, onların kaçırılmasını engelledik. Beni neden bu kadar uğraştırıyorlar? Herkes hakkı olan ne varsa alsın ve işine gücüne baksın. Babamın mezarda kemiklerini sızlatıyorlar. Babam korkusundan, torununun sünnetine bile gelemedi. Bu çilelerin artık son bulmasını istiyorum' diye konuştu.