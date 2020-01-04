Tarihi caminin etrafını şantiye alanına çevirdiler

İzmir’in tarihi mekanlarından Hatuniye Camisi’nde son iki aydır yürütülen altyapı çalışmaları esnafı ve vatandaşı canından bezdirdi. Çevre sakinleri, kazılan çukurların bir an önce parke taşı ya da asfalt atılarak kapatılmasını istiyor.

İzmir'in Basmane semti Anafartalar Caddesi'ndeki altyapı çalışması çevre esnafı ve mahalle sakinleri mağdur etti. Yaklaşık iki ay önce başlayan kazı çalışmaları nedeni ile tarihi Hatuniye Camisi'nin etrafının adeta şantiye alanına döndüğünü belirten mahalle sakinleri, kazıldıktan sonra üstü doğru düzgün kapatılmadan bırakılan çukurların yağmurlu havada çamura, güneşli ve açık havalarda da toza dönüştüğünü iddia etti.

KAPI AÇAMIYORLAR

Yıllardır bölgede esnaflık yapanlar da adeta isyan etti. Oluşan toz toprağın dükkanlarının içine kadar girdiğini, kapı pencere açamadıklarını, yolun bozuk olmasından dolayı müşterilerin de işyerlerine gelmediğini aktaran esnaf, "Elektrik hattı, kanalizasyon derken sürekli kazılan Anafartalar Caddesi resmen şantiye alanına döndü. Açılan çukurların üzeri toprakla örtülüp bırakılmış durumda. Kimsenin bizleri mağdur etmeye hakkı yok. Sonuçta bizler de düzgün bir hizmet almak adına Konak Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne vergimizi düzenli ödeyen insanlarız. Ben para kazanamazsam vergimi nasıl vereceğim, kiramı nasıl ödeyeceğim. Kimse bizim şikayetlerimizi umursamıyor" diye konuştu.

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