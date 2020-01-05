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adliye şehitlerini anıyor

İzmir adliye şehitlerini anıyor

05.01.2020, 13:00

'de 3 yıl önce terör örgütü 'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli 'ın fotoğrafları kentin birçok noktasında yer alıyor.

Kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen Fethi Sekin'in, şehit edilişinin üçüncü yılında kentteki panolar ve bilboardlarda fotoğrafları bulunuyor.



Bu arada, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında da Fethi Sekin ile Musa Can'ın fotoğrafların bulunduğu görsel yer aldı.


Görselde "Ve İzmir şehitlerine selam durur!" ifadesi kullanıldı.

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