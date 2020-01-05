İzmir'de bir avukat sahte içkiden öldü

Sahte içki can almaya devam ediyor. Son kurban ise hukukçu kimliğiyle hem şaşırttı hem üzdü. İzmir Barosu avukatlarından Caner Dumanlıoğlu evinde ürettiği sahte içkinin kurbanı oldu. 48 yaşındaki avukatın özel sorunları nedeniyle son zamanlarda çalışmadığı da öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, kendi evinde ürettiği sahte alkolden içtiği öne sürülen Caner Dumanoğlu (48), yaşamını yitirdi. İzmir Barosu kayıtlı Avukat olan Caner Dumanoğlu'nun bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı ortaya çıktı.

BİRDEN FENALAŞTI

Acı olay, Konak İlçedi Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Bir süredir evde sahte alkol ürettiği belirtilen Caner Dumanoğlu, kendi yaptığı içkiyi içtikten sonra fenalaştı.

AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla evinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Avukat Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

FATİH ŞENDİL