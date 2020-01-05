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'de sular kesilince vakaları iki katına çıktı

İzmir'de sular kesilince uyuz vakaları iki katına çıktı
Giriş Tarihi: 5.1.2020

' yakın zamanda yaşanan su kesintisinin ardından vakalarının iki kat artması endişe yarattı. Uyuz vakalarında artış yaşanan Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar’ın yakın zamanda su kesintileriyle boğuşan yerler olması dikkat çekti.

İzmir Tabip Odası konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgi isteyerek, gerek hastalıkta artış, gerekse yaşanan ilaç sıkıntısı konusunda açıklama talep etti. Kamuoyunun aydınlatılması doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir açıklama bekleniyor. Uyuz tedavisinin 2-6 hafta arasında sürdüğü göz önüne alınırsa, konuyla ilgili ilk şüphede doktora başvurmak önem taşıyor. Özellikle aynı evde yaşayan bireyler ve kalabalık ortamlarda bulunan vatandaşların uyuza karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama ya da çalışma yapılmaması da tepki çekiyor

NE YAPILMALI?
■ Okul, yurt, otel gibi insanların toplu halde bulundukları ortamlarda temizliğe dikkat edilmeli.
■ İnsanların sıkça kullandığı yerler ile toplu taşıma araçları dezenfekte edilmeli.
■ Uyuza yakalandığından şüphe eden kişiler, toplu bulunulan yerlere gitmemeli.
■ Hastalık konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeli
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