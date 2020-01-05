İzmir’den Hakkari’ye gönül köprüsü!

İzmir'de yaşayan Hakkarili emekli astsubay Mustafa Yıldız (60) kendini eğitim seferberliğine adadı. Hakkari'de iki okula kütüphane yaptıran Yıldız, çeşitli okullara da toplamda 2 bin 600 kitap bağışladı. Gelecekte eğitim için yapmak istediklerini Yeni Asır ile paylaşan Yıldız, "Kütüphanesiz hiçbir okul bırakmayacağım" dedi. Mustafa Yıldız, "Kaldığım ev kiralık. Aldığımız tazminatlar ile ev inşa etmek yerine gelecek inşa ediyoruz. Hedefim Doğu ve Güneydoğu'da kütüphanesiz okul bırakmamak. Bunu başarabilmek tabii zor ama en azından bu yolu açarak birilerine örnek olabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MERT ALPDÜNDAR