Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 4 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, kaybolduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen zanlıların İzmir'e kaçtıkları belirlendi.

İki gün süren teknik ve fiziki takibin ardından R.T, U.S, A.Ş. ve S.K. İzmir'de yakalandı.

Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kaybolduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede 3 Ocak'ta 15 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları belirtilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı.