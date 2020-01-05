Torbalı canisi ‘pişmanım’ dedi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız (30) ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, tutuklandı. Mahkemeye çıkarılmadan önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda ifadesi alınan katil Yıldız'ın polislere de kendisini hiç iyi hissetmediğini söylediği ve iki kişiyi öldürmesi ile ilgili son sözünün "Pişmanım" olduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL