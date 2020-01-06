İzmir'de kar alarmı! Ödemiş'te ekiplerden yoğun mücadele

Ödemiş'te, Bozdağlar ve Aydın Dağları'ndaki mahalleler haftaya kar yağışı ile başladı. Kışın kendisini iyice hissettirdiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dağlık bölgeler yeniden beyaza büründü. Belediye ve karayolları ekipleri kar yağışı sonrası alarma geçti.

Ödemiş'te, Bozdağlar ve Aydın Dağları'ndaki mahalleler haftaya kar yağışı ile başladı. 1050 rakımlı Gölcük Yaylasında kartpostalları andıran görüntüler ortaya çıktı. Karayolları 21. Şube Şefliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi kar yağışı sonrası yolları açık tutmak üzere mesaiye başladı. 'İzmir'de kar yağışı! Ödemiş ilçesi beyaza büründü' TIKLAYIN