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'de kar alarmı! 'te ekiplerden yoğun mücadele

İzmir'de kar alarmı! Ödemiş'te ekiplerden yoğun mücadele

06.01.2020, 12:02

'te, Bozdağlar ve Dağları'ndaki mahalleler haftaya kar yağışı ile başladı. Kışın kendisini iyice hissettirdiği 'in Ödemiş ilçesinde, dağlık bölgeler yeniden beyaza büründü. Belediye ve karayolları ekipleri kar yağışı sonrası alarma geçti.

'te, Bozdağlar ve Dağları'ndaki mahalleler haftaya kar yağışı ile başladı. 1050 rakımlı Gölcük Yaylasında kartpostalları andıran görüntüler ortaya çıktı. Karayolları 21. Şube Şefliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi kar yağışı sonrası yolları açık tutmak üzere mesaiye başladı.

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