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'de kar yağışı! ilçesi beyaza büründü

İzmir'de kar yağışı! Ödemiş ilçesi beyaza büründü

06.01.2020, 10:40

'in ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan mahalleleri kar yağışıyla beyaza büründi. Ortaya seyirlik görüntüler çıktı.
İzmir'in deniz seviyesinden en yüksek bölgesi olan Ödemiş ilçesinin Bozdağ Mahallesi'ne, geçen aralık ayından itibaren aralıklarla süren kar yağışı dün öğle saatlerinden sonra tekrar başladı.

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