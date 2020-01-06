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'deki 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi'ne yoğun ilgi! Binlerce kişi ziyaret etti

İzmir'deki 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi'ne yoğun ilgi! Binlerce kişi ziyaret etti

06.01.2020, 14:12

'de, 18 Eylül'de kapılarını açan 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', yalnızca 3,5 ayda 160 bine yakın kişiyi ağırladı. Sergi, özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görürken şimdiye kadar Picasso sergileri arasında giriş ücreti olmayan ilk ve tek sergi olmasıyla da büyük takdir topladı.

İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun bambaşka bir yönünü gösteren 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', 18 Eylül 2019'da Arkas Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

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