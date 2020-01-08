İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (8 Ocak Çarşamba) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 11 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? İzmir'de hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 8 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintileri…

İzmir'de bugün (8 Ocak Çarşamba) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 11 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? İzmir'de hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 8 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintileri…