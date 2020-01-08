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'de operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

08.01.2020, 09:17

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Diğer şüphelileri yakalamak için İzmir ve ilçelerinde operasyon başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 7'si de aleyhlerinde ifade, teşhis, Bank Asya hesap artışı gibi deliller bulunan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir ve ilçelerinde operasyon başlattı.

AA

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