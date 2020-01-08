İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

İzmir'in çatısı konumundaki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ zirvesini barındıran Bozdağ Mahallesi'nde, her yer beyaz örtüyle kaplandı. Ödemiş'in Manisa'nın Salihli ilçesiyle bağlantısını sağlayan bin 200 rakımlı Üçler Geçidi, kara yolları ekiplerince açık tutulurken, Ödemiş Belediyesi de gerek mahalle bağlantı yollarını, gerekse de Bozdağ Kayak Merkezi yolunu açık tutmak için seferber oldu.