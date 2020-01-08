  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

'deki 'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

08.01.2020, 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,12:16

'in çatısı konumundaki 2 bin 157 rakımlı zirvesini barındıran Bozdağ Mahallesi'nde, her yer beyaz örtüyle kaplandı. Ödemiş'in Manisa'nın Salihli ilçesiyle bağlantısını sağlayan bin 200 rakımlı Üçler Geçidi, kara yolları ekiplerince açık tutulurken, Ödemiş Belediyesi de gerek mahalle bağlantı yollarını, gerekse de Bozdağ Kayak Merkezi yolunu açık tutmak için seferber oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN