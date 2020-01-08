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'i vurdu! 'da ağaçlar devrildi, tekneler battı

İzmir'i fırtına vurdu! Foça'da ağaçlar devrildi, tekneler battı

08.01.2020, 14:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,14:47

'in ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca hızını artırarak süren , hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 2 küçük tekne battı, sahile sürüklenen bazı tekneler ise hasar gördü.

'in ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ilerleyen saatlerde hızı 80 kilometreye ulaşan , vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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