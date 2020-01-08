İzmir'i fırtına vurdu! Foça'da ağaçlar devrildi, tekneler battı

İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca hızını artırarak süren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 2 küçük tekne battı, sahile sürüklenen bazı tekneler ise hasar gördü.

İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ilerleyen saatlerde hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.