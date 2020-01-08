İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca hızını artırarak süren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 2 küçük tekne battı, sahile sürüklenen bazı tekneler ise hasar gördü.
İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ilerleyen saatlerde hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İzmir'i fırtına vurdu! Foça'da ağaçlar devrildi, tekneler battı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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