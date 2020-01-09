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'de barakada bin 406 şişe ele geçirildi

İzmir'de barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

09.01.2020, 13:34

'in Gaziemir ilçesinde barakada bin 406 şişe ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan aranması bulunduğu öğrenilen M.G. ile A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarnıç Mahallesi'nde bir barakada sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye düzenlenen operasyonda depo olarak kullanıldığı belirlenen barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan aranması bulunduğu öğrenilen M.G. ile A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.

AA
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