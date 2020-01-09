İzmir'de barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan aranması bulunduğu öğrenilen M.G. ile A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.