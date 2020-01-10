İzmir'de 4 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (10 Ocak Cuma) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 4 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? İzmir'de hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintileri…

BORNOVA SU KESİNTİSİ 10 OCAK CUMA:

YILDIRIM BEYAZIT 10.01.2020 saat 09:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

KAZIMDİRİK 10.01.2020 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. DİKİLİ SU KESİNTİSİ 10 OCAK CUMA:

İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY 10.01.2020 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES SU KESİNTİSİ 10 OCAK CUMA:

AHMETBEYLİ 10.01.2020 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ 10 OCAK CUMA:

KARADOĞAN, ORTAKÖY, KAYMAKÇI, EMİRLİ, ÇAYLI, MESCİTLİ, BALABANLI, GERÇEKLİ, KIŞLA, KONAKLI, BOZCAYAKA, KEMENLER 10.01.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.