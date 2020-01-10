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'de acı son! Aliağa'da devrilen arazözün sürücüsü öldü

İzmir'de acı son! Aliağa'da devrilen arazözün sürücüsü öldü

10.01.2020, 11:47

'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde, kontrolden çıkıp, devrilen arazözün sürücüsü (31), yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde meydana geldi. Murat Erem, sabah vardiyası öncesi arazözün rutin kontrolü için sürüşe çıktı. Virajda, Erem'in kontrolünden çıkan arazöz, vananın üzerine devrildi. Kazada arazöz sürücüsü Erem, yaşamını yitirdi. Murat Erem'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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