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'de kızı süt içsin diye kurduğu çiftlikle zincir marketlere girdi

İzmir'de kızı süt içsin diye kurduğu çiftlikle zincir marketlere girdi

10.01.2020, 11:42

'de deri sektöründe çalışan bir girişimcinin kızının süt ürünleri tüketebilmesi için kurduğu keçi çiftliği, zincir marketlere ürün tedarik eden büyüklüğe ulaştı

'de kızının süt ürünleri tüketebilmesi için keçi yetiştirmeye başlayan girişimci, çevresindekilerin talebiyle büyüttüğü işinde, zincir marketlere keçi sütü ve peynir tedarik eder duruma geldi.

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