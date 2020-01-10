İzmir'de deri sektöründe çalışan bir girişimcinin kızının süt ürünleri tüketebilmesi için kurduğu keçi çiftliği, zincir marketlere ürün tedarik eden büyüklüğe ulaştı
İzmir'de kızının süt ürünleri tüketebilmesi için keçi yetiştirmeye başlayan girişimci, çevresindekilerin talebiyle büyüttüğü işinde, zincir marketlere keçi sütü ve peynir tedarik eder duruma geldi.
İzmir'de kızı süt içsin diye kurduğu çiftlikle zincir marketlere girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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