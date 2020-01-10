Küçük Menderes Ovası’nın kalbi 'Beydağ Barajı’na' can suyu geliyor

Ödemiş Beydağ Barajı'na yılda 12,5 milyon metreküp su sağlayacak 'Beydağ Barajı İlave Su Temin Projesi' faaliyete geçirilerek sistemden dev baraja su aktarımı başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Beydağ'da yapılan 120 bin dekar araziyi sulayan dev barajla yılda 12.5 milyon metreküp su sağlayacak 'Beydağ Barajı ilave Su Temin Projesi' 1. kısımda su verilmeye başlandı. Baraj havzasına Tasavra Çayı'ndan yeni yılla birlikte su aktarıldı. Proje ile Mutaflar (Tasavra) ve Abu Hayat Çaylarının havzalarındaki suyun 1200 ve 1800'lük borularla baraj havzasına aktarılması planlandı. Yüzde 80 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan proje kapsamında şu ana kadar 6 km boru döşendi. Mutaflar Çayı üzerine yapılması planlanan dudunun, Mutaflar regülatörlerinin inşası bitirildi. Tabakane regülatörün de ise yüzde 60'fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Abu-hayat Çayı havzasına ise Abu-hayat ve Uzunoluk regülatörleri inşa edildi. Kanlı regülatörünün inşası ise devam ettiği bildirildi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı yazılı açıklamada 248 milyon metreküp su tutma kapasitesi ile Küçük Menderes Ovası'na adeta bereket akıtan Beydağ Barajı'na Mutaflar Çayı'ndan can suyu verilmeye başlandığını belirtti.







Proje ile İzmir'in en büyük sulama barajı olan Beydağ Barajı'na her yıl Mutaflar Çayı havzasından 10, Abu-hayat Çayı havzasından ise 2.5 milyon metreküp olmak üzere toplam 12.5 milyon metreküp ilave su temin edilecek. Küresel ısınmaya bağlı mevsim değişiklikleri nedeniyle havzanın yeterli yağış alamaması Beydağ Barajı'nda ki su seviyesi oranlarını özellikle yaz aylarında bir hayli düşürüyordu. Proje ile dev barajda artık daha çok su birikecek. Ödemiş Ovası daha çok sulama imkânına kavuşacak. Genel Müdür Aydın, 3/2'si tamamlanan Ödemiş-Beydağ Sulama Projesi ile şu anda 120 bin dekar arazinin basınçlı borulu sistem ile sulandığının altını çizerek, projenin tamamı bittiğinde Beydağ Barajı'ndan Küçük Menderes Ovası'nda toplam 196 bin 650 dekar arazinin sulanacağını açıkladı.





İHA