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Menemen'de belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

İzmir Menemen'de belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

11.01.2020, 13:26

'in Menemen ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale yolu buruncuk mevkisinde meydana geldi. Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait İ.İ. yönetimindeki 35 AIP 103 plakalı çöp kamyonu, Menemen yönünden Aliağa istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün birden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve ardından da devrildi.

Kazada sürücü İ.İ ile çalışanlardan S.B. ve R.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden 112 ekipleri, yaralıları Menemen Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

IHA

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