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'de dehşet! 'da bir kişinin yanmış cesedi bulundu

İzmir'de dehşet! Torbalı'da bir kişinin yanmış cesedi bulundu

11.01.2020, 10:54

'in ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi 'ın cesedi, evinin önünde yanmış halde bulundu. Ceset, savcılık incelemesi sonrası gönderildi.

Hüseyin Özcan'dan (57) haber alamayan arkadaşları, Çapak Mahallesi 2511 Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti. Özcan'ın yanmış cesedini evinin önündeki minderin üzerinde gören arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Özcan'ın öldüğünü belirledi.

Cesedin yanında kolonya ve sigara izmaritleri bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ev ve bahçede inceleme yaptı. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hüseyin Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu, bir süredir alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü, 3 ay hastanede yatmasının ardından yalnız yaşamaya başladığı öğrenildi.

AA
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