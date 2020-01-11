  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de yatık belirsizlik! Karşıyaka'da tahliye edilen binalar yıkım için çözüm bekliyor

'de yatık belirsizlik! 'da tahliye edilen binalar yıkım için çözüm bekliyor

İzmir'de yatık belirsizlik! Karşıyaka'da tahliye edilen binalar yıkım için çözüm bekliyor

11.01.2020, 10:45

'in ilçesindeki Bostanlı semtinde, 40 yılı aşkın süredir yanlarındaki binaların üzerine yatık şekilde duran ve 3 ay önce tahliye tebligatı çıkarılan apartmanlarla ilgili belirsizlik sürüyor. Dairelerin çoğu boşaltılıp, mühürlenmesine rağmen müteahhitler ile mülk sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle henüz yıkıma başlanamadı. Uzlaşma bekleyen mahalle sakinleri, mağdur olduklarını belirterek, konunun çözüme kavuşmasını istiyor.

Bostanlı semti, Cemal Gürsel Caddesi'ndeki dolgu zemine inşa edildiği için zaman içinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran binalar tehlike oluşturuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de yatık belirsizlik! Karşıyaka'da tahliye edilen binalar yıkım için çözüm bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN