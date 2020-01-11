İzmir'de yatık belirsizlik! Karşıyaka'da tahliye edilen binalar yıkım için çözüm bekliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı semtinde, 40 yılı aşkın süredir yanlarındaki binaların üzerine yatık şekilde duran ve 3 ay önce tahliye tebligatı çıkarılan apartmanlarla ilgili belirsizlik sürüyor. Dairelerin çoğu boşaltılıp, mühürlenmesine rağmen müteahhitler ile mülk sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle henüz yıkıma başlanamadı. Uzlaşma bekleyen mahalle sakinleri, mağdur olduklarını belirterek, konunun çözüme kavuşmasını istiyor.

Bostanlı semti, Cemal Gürsel Caddesi'ndeki dolgu zemine inşa edildiği için zaman içinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran binalar tehlike oluşturuyor.