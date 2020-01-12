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Isırmaması için Miraç'ın ellerine bebek bezi bağlıyorlar

Isırmaması için Miraç'ın ellerine bebek bezi bağlıyorlar

12.01.2020, 11:47

'de yaşayan Asiye ve çifti, çocukları Yusuf'un (7), bipolar mizaç bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk sebebiyle ellerini ısırmasına çözüm bulmak için ellerine bebek bezi sardı. Serdal Maden, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulunurken, aileye gıda ve eşya yardımı yaptı.

Gaziemir ilçesinde oturan Asiye ve çiftinin ilk çocuğu olan Yusuf, 1,5 yaşından sonra kendisine zarar vermeye başladı. Vücudu morarana kadar kendini tokatlayan Yusuf, bir süre sonra elleri ve kollarını ısırmaya başladı.

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