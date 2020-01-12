  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de su kesintisi 12 Ocak Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintisi 12 Ocak Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 12 Ocak Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

12.01.2020, 10:24

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Pek çok ilçede bugün su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi hangi mahalleler etkileyecek? İşte su kesintisi detayları...

ALİAĞA ÇALTILIDERE
12.01.2020 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de su kesintisi 12 Ocak Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN