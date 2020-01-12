İzmir'de su kesintisi 12 Ocak Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Pek çok ilçede bugün su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi hangi mahalleler etkileyecek? İşte 12 Ocak Pazar İzmir su kesintisi detayları...

ALİAĞA ÇALTILIDERE

12.01.2020 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.