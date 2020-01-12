  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde ceset bulundu

'in ilçesinde denizde bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde ceset bulundu

12.01.2020, 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020,18:18

'den gelen son dakika haberine göre ilçesinde denizde gören vatandaşlar hemen polise haber verdi, denizden çıkarılan cesedin Bekir G.'ye (67) ait olduğu belirlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Karşıyaka İskelesi yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz durumda olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polislerin çalışmasıyla karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden Bekir G. (67) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde ceset bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN