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Ödülleri sahiplerini buldu

Eflatun Nuri Ödülleri sahiplerini buldu
Giriş Tarihi: 13.1.2020

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi'nin ortak projesi 'Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni' Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde görkemli bir etkinlikle gerçekleşti. İzmir'de, ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış pek çok çizerin yetişmesine katkısı olan, 2008 yılında hayatını kaybeden usta çizer Eflatun Nuri anısına üçüncüsü düzenlenen 'Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'na bu yıl 144 çizer, toplam 417 eserle başvuru yaptı. 'Şiddet' temasıyla düzenlenen yarışmada, 11 eser ödüle layık görüldü.




BÜSTÜ DE AÇILDI
Ayrıca, Türkiye'nin en önemli karikatüristlerinden, Yeni Asır ve pek çok basın organında çizerler yetiştiren Eflatun Nuri'nin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Basın Merkezi ve Lokali önünde büstü açıldı.

■ MERT ALPDÜNDAR

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