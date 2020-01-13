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’de 9.5 kiloluk ahtapot yakalandı

İzmir’de 9.5 kiloluk ahtapot yakalandı
Giriş Tarihi: 13.1.2020

'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9,5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü. 'in yakaladığı ahtapotu satın alan balık satıcısı , yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir ahtapot gördüğünü söyledi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9.5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü. Balıkçı Mustafa Babayiğit'in yakaladığı ahtapotu satın alan balık satıcısı Zafer Ertürk, yaptığı açıklamada ilk defa bu büyüklükte bir ahtapot gördüğünü söyledi. Ahtapotların normalde 1 sene yaşadığını bildiği için çok şaşırdığını ifade eden Ertürk, şöyle konuştu: "Ahtapotu Mordoğan Balık Mezatı'nda açık artırma ile satmayı düşünüyorum. Normalde kilosu 50 liradan satılıyor ancak bunun firesi az olacağı için balık restoranları tercih edecektir, en az 500 liraya gider."
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