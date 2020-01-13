Salıncağın oturağından ekipler kaldırabildi

İzmir’de bir çocuk parkında ilginç bir olay meydana geldi. İzmir Buca’da parkta oynayan bir çocuk salıncak oturağına sıkıştı. Küçük çocuğun ailesi tüm çabalarına rağmen çocuğu kurtaramadı.

İzmir Buca'da çocuk parkında oyun oynarken bindiği salıncağın oturağına sıkışan küçük çocuğun imdadına, AKS ekipleri yetişti. Olay cumartesi günü Şirinyer Tren İstasyonu yakınlarındaki bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta oyun oynayan ve kimliği öğrenilemeyen küçük çocuk, bindiği salıncağın oturağına sıkıştı. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtaramayan aile, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ile AKS ekipleri sevk edildi. Parka gelen AKS ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.