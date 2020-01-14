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’den gözaltına alındı

Ali Tezel FETÖ’den gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.1.2020
SOSYAL güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Tezel'in adresine gitti. Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Tezel, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tezel, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
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