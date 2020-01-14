Kafe yangını tüm apartmanı sardı

İzmir'in Bornova ilçesinde 7 katlı binanın zemin katındaki kafede elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kafe, kullanılamaz hale gelirken, dumanların 7'nci kata kadar yükseldiği binada büyük hasar oluştu. Kafe çalışanları, alevler söndürülürken gözyaşı döktü.



ELEKTRİK ARIZASI KÜÇÜKPARK'TAKİ

7 katlı binanın zemin katındaki kafede, dün sabah 06.30'da ilk belirlemelere göre elektrik kontağındaki arıza yüzünden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın apartmanın üst katlarına da yayılırken itfaiye alevleri kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafe kullanılamaz hale gelirken, apartmanın tüm katlarında hasar meydana geldi.



