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KTK’nın yeni başkanı

KTK’nın yeni başkanı Tolga Şekercioğlu
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Kültürpark Tenis Kulübü,'nün yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şekercioğlu oldu. Kültürpark Tenis Kulubü'nün genel kurulunda Kurtul Ali Kaptanoğlu ile Tolga Şekercioğlu başkanlık için yarışırken, 534 üyenin oy kullandığı seçimlerde Tolga Şekercioğlu 326 oy alarak Kültürpark Tenis Kulubü'nün yeni başkanı oldu. Kurtul Kaptanoğlu ise 208 oyda kaldı.
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