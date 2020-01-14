Narlıdere dönüşümü bekliyor

İzmir'in 70 bin nüfuslu ilçesi Narlıdere'nin 11 mahallesinden 4'ü, gecekondu bölgesi. Narlıdere Belediyesi, 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen bu mahallelerdeki yapıların dönüştürülmesi için imar planlarını revize etti. Gelecek günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak planların onaylanması halinde, planlar askıya çıkacak. İtiraz olmaması durumunda, yıllardır dönüşüm yapılması planlanan mahallelerde, çalışmalar başlayacak.