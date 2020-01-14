Yeni Asır yazdı yol asfaltlandı

Yeni Asır yazdı Yazıbaşı Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasının önünde İZSU'nun yaklaşık 1 yıl önce kazıp öylece bıraktığı dev çukur, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından kapatılıp, asfaltlandı.

İzmirli sanayici Kenan Lider'in 'Çukur' isyanı sona erdi. Lider'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasının önünde İZSU'nun yaklaşık 1 yıl önce kazıp öylece bıraktığı dev çukur, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından kapatılıp, asfaltlandı.





HABER SES GETİRDİ

Çukurun kapatıldığı müjdesini veren ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Yeni Asır'a teşekkür eden Lider, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Aklın yolu birdir. Hizmetin siyaseti, kişisi olmaz. 14-15 aydır bu yoldan şikayetçiydim. Yeni Asır'da haber çıktıktan bir hafta sonra yol yapıldı" dedi. Yeni Asır'da mağdur olan işadamı Kenan Lider'in isyanının konu edildiği haberin yer almasından sonra fabrika önündeki çukurun kapatılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler harekete geçti. Lider, "Yeni Asır'da 7 Ocak 2020'de yayınlanan haberin ardından ertesi gün sabah İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoldaki çukuru yama yapıp kapatmak yerine komple asfaltlayarak sorunu kökünden çözdü. Yeni Asır başta olmak üzere sorunun çözümünde duyarlılık gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve ekiplerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



■ FATİH ŞENDİL

‘Çukur’ isyanı