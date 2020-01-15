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Agora’ya yeni giriş yapısı

Agora’ya yeni giriş yapısı
Giriş Tarihi: 15.1.2020
İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Agora Giriş Yapısı'nın proje çalışması tamamlandı. Engelli erişimi gözetilerek hayata geçirilen proje; ziyaretçi karşılama alanı, müze dükkanı, Bilet gişesi, güvenlik ve emanet odası gibi birimleri de içinde barındıracak. Giriş algısının güçlendirilmesi ve ziyaretçilerin arkeolojik alana geçiş deneyiminin zenginleştirilmesinin hedeflendiği projenin yapım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak.
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